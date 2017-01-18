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Spor

Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj ile karşılaşan Beşiktaş, liderliği garantiledi

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde uzatmalara giden maçta Beşiktaş Szolnoki Olaj'ı 96-91 yendi

18 Ocak 2017 00:54

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 13.haftasında Macaristan'da Szolnoki Olaj ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçı temsilcimiz Beşiktaş 96-91 kazanarak grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Bu sezon Ufuk Sarıca yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 13.haftasında deplasmanda Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımı ile karşılaştı. Normal süresi 80-80 biten maçı temsilcimiz Beşiktaş 96-91 kazanarak, E Grubu'nda oynadığı 13. maçında 11. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı temsilcimiz grubu lider bitirmeyi garantiledi

1. periyot sonucu: 18-18

İlk yarı: 35-44 (Beşiktaş)

3. periyot sonucu: 59-56 (Szolnoki Olaj)

Normal süre sonucu: 80-80

Maç sonucu: 91-96 (Beşiktaş)

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçta Beşiktaş, rakibini Akatlar Arena'da rahat bir oyunla 89-74 mağlup etmeyi başarmıştı.

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