Macaristan teknik direktörü Marco Rossi: Attila Szalai, Avrupa'nın en iyilerinden biri olabilir

Macaristan Milli Takımı'nı çalıştıran Marco Rossi, Attila Szalai'nin gelecekte Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olabileceğini düşünüyor.

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

beIN Sports'a konuşan Rossi, "Attila, çok iyi bir oyuncudan öte çok iyi bir insan. Fenerbahçe'ye imza atmak onun için çok iyi bir fikirdi. Önümüzdeki 1-2 sene içinde Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olabilir. Chiellini'yi örnek alarak ona yakın bir seviyeye gelebilir" ifadelerini kullandı.

Szalai'ye güvendiğini dile getiren Rossi, "Sol stoper ve sol bek oynayabiliyor. Mental açıdan Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayabilir. Teknik ve taktik açıdan biraz zorluk yaşayabilir ama kendisine güveniyorum, henüz 24 yaşında. Gelişmek için gereken kapasiteye sahip" dedi.

"EURO 2020 pişmanlığını yaşıyoruz"

Marco Rossi, Macaristan'ın EURO 2020 performansını da değerlendirdi. Ölüm grubunda Fransa, Almanya ve Portekiz ile mücadele eden Macarlar 2 puanla grubu son sırada tamamlamıştı.

Açıkçası o kadar da başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Üst tura çıkmaya çok yaklaşmıştık ve hala bunun pişmanlığını yaşıyoruz. Oynadığımız takımları göz önüne alırsak pozitif bir turnuva geçirdiğimizi söyleyebilirim.