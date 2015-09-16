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Dünya

Macaristan sınırı kapattı gözaltılara başladı!

Macar hükümeti, dün itibarıyla sınırı geçmeye çalışan göçmenlere karşı 3 yıl hapis cezası getirdi

16 Eylül 2015 09:46

Suriye'deki savaştan kaçarak Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacılara yönelik katı tavrıyla tepki çeken Macaristan, mültecilere kapılarını tamamen kapattı ve gözaltılara başladı.

Önceki gün rekor sayıda 9 bin 380 mülteciyi ülkesine alan Macar hükümeti, dün itibarıyla sınırı geçmeye çalışan göçmenlere karşı 3 yıl hapis cezası getirdi. Bu kapsamda dün toplam 60 kişi gözaltına alındı.

Sağcı Macar hükümetinin bu adımı, başta Almanya ve Avusturya olmak üzere bazı AB ülkelerinin Schengen uygulamasını askıya almasının ardından geldi. Almanya ve Avusturya, karşı karşıya kaldığı mülteci akını üzerine AB ülkeleri ile olan sınırlarında serbest dolaşım sağlayan Schengen Protokolü’nü kısmen devreden çıkarmıştı. Avrupa’nın ‘Hıristiyan değerlerini’ korumak istediğini söyleyen ve göçmen karşıtı bir çizgi izleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, özel bir TV kanalına, Sırbistan sınırında Macaristan’a girmek için iltica başvurusu yapanların eğer bu başvuruyu Sırbistan’da yapmadılarsa geri gönderileceğini açıkladı. Macaristan’ın tezi Sırbistan’ın ‘güvenli’ bir ülke olduğu ve oradan gelen göçmenleri topraklarına kabul etmek zorunda olmadığı şeklinde. Sırp hükümeti ise göçmenlerin kendi sorumluluğunda olmadığını savundu.

 

Merkel: Türkiye ile iyice konuşmalıyız

 

Avrupa’daki mülteci krizini görüşmek üzere Berlin’de Avusturya Başbakanı Faymann ile biraraya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB zirvesini gelecek hafta olağanüstü toplantıya çağırdı. İkili basın toplantısında konuşan Başbakan Merkel, AB Konseyi Başkanı Tusk’un AB zirvesini toplama sözü aldığını söyledi. Merkel,  “AB olarak Türkiye ile de oturup bu konuyu iyice görüşmemiz gerekir” dedi. Merkel, krizin çözümünde Türkiye’nin önemini vurguladı. Zirvede krizin çözümü için en başta AB sınırlarında mülteci kamplarının kurulması ele alınacak. Ekonomik nedenlerle gelenler geri gönderilecek. 

 

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