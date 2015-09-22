Macaristan sığınmacılara karşı orduyu devreye sokuyor

İktidar partisi sağcı Genç Demokratlar (Fidesz) tarafından hazırlanan tezkereye aşırı sağcı " Daha İyi Bir Macaristan Hareketi"ne (Jobbik) üye milletvekilleri de destek verdi.

Düzenleme uyarınca askerler sınırda araçları durdurup arayabilecek, gerekli durumlarda cop, plastik mermi ve güvenlik ağı kullanabilecek. Tezkere vur emri içermiyor.

Orban'ın popülaritesi arttı

Bu arada kamuoyu anketleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sığınmacılara yönelik sert politikalarının kamuoyundaki popülaritesini artırdığını ortaya koydu.

Macaristan'daki kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'a göre önümüzdeki pazar günü ülkede seçimler yapılsa, iktidardaki Genç Demokratlar (Fidesz) yüzde 41 oranında oy alabilir.

Haziran ayında yapılan kamuoyu yoklamalarında bu oran yüzde 38'di. Yine araştırmaya göre aşırı sağcı Jobbik Partisi'nin oy oranı yüzde 26, Macaristan Sosyalist Partisi'nin ise (MSZP) yüzde 17.

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DW/AFP/dpa/NH,BK