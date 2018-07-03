Macaristan, mültecilere karşı Karadağ'a dikenli tel gönderiyor

Mülteci karşıtı uygulamalarıyla gündeme gelen Macaristan, Karadağ'a Arnavutluk ile ortak sınırını kapatması için 25 kilometrelik tel örgü sağlayacak.

Evrensel'de yer alan habere göre Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Polis güçleri, Karadağ-Arnavutluk sınırının en zayıf bölgesini koruyabilmek ve yasa dışı göçü durdurabilmek için Podgorica'ya 25 kilometrelik dikenli tel örgü sağlanması konusunda anlaştı" dedi.

''Mülteci baskısı artıyor''

Bakan Szijjarto Karadağ'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Macar Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Batı Balkan bölgesinde mülteci baskısının artmaya ve 2015'teki duruma benzemeye başladığını belirtti.

Yunanistan'daki durumun 2015'ten daha kötü olduğu şeklinde bilgi aldıklarını ifade eden Szijjarto, 3 yıl önceki durumun aksine mülteci baskısının Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek üzerinde etkili olduğunu öne sürdü.

Mültecilerin yeni rotalar oluşturduğunu ve Macaristan'ın Karadağ'a mültecilere karşı mücadele kapsamında yardıma hazır olduğuna vurgu yapan Szijjarto, "Karadağ'ın kendi sınırlarını koruması Budapeşte'nin çıkarına. Polis güçleri, Karadağ-Arnavutluk sınırının en zayıf bölgesini koruyabilmek ve yasa dışı göçü durdurabilmek için Podgorica'ya 25 kilometrelik dikenli tel örgü sağlanması konusunda anlaştı" diye konuştu.

Macaristan'ın mülteci karşıtı uygulamaları

Macaristan, mültecilere karşı alınan önlemler kapsamında Orta Avrupa'da Çekya, Polonya ve Slovakya'nın da bulunduğu iş birliği örgütü olan 'Vişegrad Grubu'nun desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yaptı.

Macaristan, mülteci göçünü durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekerek, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ettikten sonra yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları arttırdı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla mültecilerin iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılındı, ülke genelinde yakalanan mültecilerin da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyuruldu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerinin, ülkeye girmeye çalışan mültecileri Sırbistan'a geri gönderdiğini belirtti.

AB'nin mülteci krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana karşı çıkıyor.