Macaristan muhalefeti seçimde Orban'ın karşısına çıkacak ismi seçti

Macaristan’da muhalefetin gelecek yıl yapılacak seçimde popülist Başbakan Viktor Orban ve partisinin karşısına çıkacak isim için yapılan seçimde parti bağlantısı olmayan belediye başkanı Peter Marki-Zay seçildi.

BBC’de yer alan habere göre, Macaristan’da muhalefetin gelecek yıl yapılacak genel seçimde lideri muhafazakâr belediye başkanı Peter Marki-Zay olacak.

Anketler, Marki-Zay’in 2010’dan bu yana iktidarda olan Fidezs partisini geçme şansının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Budapeşte’de destekçilerine seslenen Marki-Zay “Temiz, dürüst bir Macaristan istiyoruz sadece Orban ve partisini göndermek değil” dedi.

49 yaşındaki belediye başkanının, dindar bir Katolik olduğu ve yedi çocuğu olduğu biliniyor.

Macaristan’da Orban ve Fidezs partisi, ilk defa karşılarında birleşmiş bir muhalefet bulacak.