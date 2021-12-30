Macaristan Merkez Bankası'ndan 7 haftada 7. faiz artışı

Macaristan Merkez Bankası para birimindeki değer kaybının önüne geçmek için 7 haftada 7. kez faiz artırımına gitti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; banka 1 haftalık mevduat faizini 20 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltti. Banka bu son artışla beraber Kasım ortasından beri toplam 220 baz puanlık faiz artırımı yapmış oldu.

Banka son olarak 23 Aralık'ta 1 haftalık mevduat faizini 20 baz puan artırarak yüzde 3.80'e yükseltmişti.

Karar sonrası para birimi forint euro karşısında yüzde 0,4 yükseldi. Forint geçen ay euro karşısında yüzde 1 değer kaybetmiş, benzer para birimleri Çekya korunası ve Polonya zlotisi ise güçlenmişti.