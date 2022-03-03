T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macaristan, Kiev Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini askıya aldı

Büyükelçilir daha az personelle çalışmaya devam edecek

03 Mart 2022 19:30

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinin Kiev Büyükelçiliğinin geçici olarak Lviv'e taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ağırlaşan durum nedeniyle Kiev Büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin Lviv'e geçtiğini ifade etti.

Büyükelçiliğin Lviv'de daha az personelle çalışmaya devam edeceğini kaydeden Szijjarto, güvenlik koşullarının el vermesi durumunda Büyükelçilik personelinin Kiev'e geri döneceğini belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjartoukraynarusyalviv
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24