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Ekonomi

Macaristan IMF’ye kapıyı gösterdi

Finans dünyası, Macaristan Merkez Bankası Başkanı György Matolcsy’nin, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) Budapeşte ofisini kapatması çağrısıyla yazdığı mektubu konuşuyor

16 Temmuz 2013 15:09

Macaristan Merkez Bankası Başkanı György Matolcsy, IMF Başkanı Christine Lagarde’a hitaben yazdığı mektupta, kurumu, Budapeşte ofisini kapatmaya çağırdı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, mektupta, "Macaristan’ın 2014’teki seçimler öncesinde IMF’ye olan kredi borcunu ödeme tarihinden önce vermeyi planladığına, bu nedenle IMF’nin ülkede temsilcilik bulundurmasının anlamsızlığına" dikkat çekildi.

Ayrıca mektupta, "2010’da iktidara gelen Başbakan Viktor Orban liderliğindeki hükümetin bütçe açığını yüzde 3’ün altına indirerek kamu borçlanmasını azaltmayı başardığına" dikkat çekildi.

 

‘Orban’ın seçim operasyonu’

 

Siyasi gözlemciler bu operasyonla Orban’ın 2014 seçimleri öncesinde IMF baskısından kurtulmak istediğine işaret ediyorlar. Uzmanlar, Macar ekonomisinin geçen yıl yüzde 1,7 küçüldüğüne dikkat çekiyorlar.


AB ve IMF, 2008’de 20 milyar euroluk acil kredi paketiyle Macaristan’ı iflastan kurtarmıştı. 4 ay önce Merkez Bankası başkanlığına getirilen György Matolcsy, Başbakan Orban’a yakınlığıyla biliniyor. Matolcsy, 2010‘dan 2013 Mart ayına kadar ekonomi bakanlığı görevini yürütmüştü.

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