Macaristan, iflasta rekor kırdı!

Dünyada yaşanan küresel mali krizin en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Macaristan, tarihinin en fazla şirket iflaslarını 2008 yılında gördü.



Macaristan İstatistik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 2008’de 11 bin 504 şirketin iflas ettiği, on binlerce şirketin ise iflasın eşiğinde olduğu belirtilerek, bu rakamın geçtiğimiz yıla oranla yüzde 32’lik bir artışı gösterdiği bildirildi.



Macaristan’da ekonomi çevreleri, 2009 yılında ise iflası istenen şirketlerin sayısında önemli ölçüde artış olacağı, 2008 yılındaki küresel mali krizin gerçek anlamda, önümüzdeki mayıs ayında etkilerinin ortaya çıkacağını kaydediyor.

