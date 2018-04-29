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BBC Türkçe

Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür bekliyor

Kararı, basın toplantısı düzenleyen Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto duyurdu. Macaristan'daki görev süresi biten Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema AB fonlarının Macaristan'da yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti. Budapeşte'den Tarık

29 Nisan 2018 20:30

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, ülkesinin Hollanda'daki büyükelçisini geri çektiğini açıkladı.

Péter Szijjarto bu kararı başkent Budapeşte'de düzenlediği bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Budapeşte yönetiminin bu kararının almasının nedeni ise Hollanda Büyükelçisinin bir Macar dergisine verdiği mülakat.

Macaristan'daki görev süresi sona eren Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema mülakatta, Avrupa Birliği fonlarının Macaristan'da var olan yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti.

Gajus Scheltema mülakatta ayrıca dolayısıyla AB'nin yolsuzluklara dayalı bir rejime dayanak olduğunu belirtmişti.

Scheltema Macaristan hükümetinin izlediği politikayı ve radikal İslamcı siyasetleri birbirine benzetmiş, her ikisinin de "toplumsal düşman yaratmayı" amaçladığını öne sürmüştü.

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir" dedi.

"Eğer Hollanda'nın Macaristan'la ilgili resmi politikası buysa, bizim de işte budur" diyerek Macaristan hükümetinin kararını özetleyen Szijjarto, Hollanda Macaristan'dan özür dileyene dek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilikler düzeyinde temsil olmaksızın süreceğini söyledi.

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