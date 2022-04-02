Macaristan halkı, pazar günü sandığa gidiyor: Birleşik muhalefet, popülist Orban'ın 12 yıllık iktidarına son verebilecek mi?

T24 Dış Haberler

Macaristan halkı, 3 Nisan Pazar günü Ulusal Meclis üyelerini seçmek ve hükümeti belirlemek için sandıklara gidecek. Ülkeyi Avrupa Birliği değerlerinden uzaklaştırmak ve giderek otoriterleşmekle suçlanan popülist Başbakan Viktor Orban'ın karşısında ilk kez bir birleşik muhalefet olacak.

Toplamda 199 sandalyesi bulunan Ulusal Meclis'in 106 milletvekili, ilk turda bölgesinde en çok oyu alan isimlere gidecek. Geriye kalan 93 sandalyeyi ise partilerin oy oranlarına göre partilerin listesinde bulunan isimler dolduracak.

Seçimden önce yapılan kamuoyu araştırmaları yarışın hala bıçak sırtı olduğunu gösterdi. İktidarı oluşturan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakı anketlere göre yüzde 41 oy oranındayken yüzde 39 da Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nden (PM) oluşan muhalefet ittifakını destekliyor. İki ittifak arasında sadece yüzde 2 oy farkı bulunurken, seçmenlerin yüzde 16'sı kararsız olduklarını belirtti. Yani pazar günkü seçimlerde kararsızların oyu kazananı belirleyecek

Başbakan Viktor Orban, sandıktan çıkan sonucun kendisine 4. dönemini vermesini umuyor. Mecliste milliyetçi Fidesz partisinin nitelikli çoğunluğu elinde bulundurması sayesinde Orban ve müttefikleri geriye kalan 12 yılda anayasayı istedikleri gibi değiştirebildi.

Orban'ın karşısındaki muhalefet bloku 'Macaristan için Birlik' ise farklı görüşlere sahip partilerden oluşuyor. İttifakta aşırı sağcı, geleneksel sol, yeşil ve liberal partiler bulunuyor. Muhalefet partileri, Orban'ın yenmenin en efektif yolunun birlik olarak çalışmaları olacağı kanısına varıp bir çatı kampanya yürütmeye başlamışlardı.

İttifak, "Macaristan'ı Orban'ın giderek yozlaşan ve otoriterleşen iktidarından kurtarmak" için kurulduğunu belirtiyor.

Altı muhalefet partisi, ortak başbakan adayı olarak Péter Márki-Zay'i seçti. Kiliseye büyük önem veren, yedi çocuk babası bir muhafazakar aday olan Márki-Zay, 44 bin nüfuslu Hódmezővásárhely'nin belediye başkanı.

TIKLAYIN | Siyasetin garip döngüsü: Macaristan'da birleşik muhalefet, Orban ve Fidesz'i eski seçmeniyle devirmeye çalışıyor