Macaristan güle oynaya kazandı: 2-0

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) F Grubu ilk maçında Avusturya ve Macaristan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz ilk dakikasında Macaristan savunmasında gerçekleşen top kaybı sonrası meşin yuvarlağı önünde bulan David Alaba'nın uzak mesafeden çektiği şutta, top direkten döndü.

İlk yarıda her iki takımın da rakip kalede ürettiği gol pozisyonları tabelayı değiştirmeye yetmedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

62. dakikada savunmadan gönderilen uzun topta Kleinheisler ile girdiği ver kaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Szalai'nin yatarak vuruşunda, top filelerle buluştu ve Macaristan 1-0 öne geçti.

87. dakikada ani gelişen atakta topla buluşan Priskin, meşin yuvarlağı Stieber'e gönderdi. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Stieber'in aşırtma vuruşunda top ağlara gitti ve Macarlar farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Macaristan karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kiraly turnuva tarihinin en yaşlısı

Macaristan Milli Takımı'nın 40 yaşındaki kalecisi Gabor Kiraly, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.

Macar file bekçisi, 40 yaş 74 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını, EURO 2000'de 39 yaş 91 günlükken Portekiz'e karşı oynayan Alman oyuncu Lothar Matthaus'un elinden aldı.

Bursaspor forması giyen Macar oyuncu Balazs Dzsudzsak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Grubun ikinci maçında Portekiz ve İzlanda 1-1 berabere kaldı.





