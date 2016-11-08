Macaristan göçmenleri engellemeyi oylayacak

Macaristan Parlamentosu bugün "yabancı toplulukların" ülkeye yerleşmesini yasaklayacak bir anayasa değişikliği önerisini oylayacak.

Avrupa Birliği'nin 2015'te belirlediği kotalara göre 160 bin göçmen AB üyesi ülkelere yerleştirilecek. Bu planda Macaristan'ın bin 294 göçmen alması öngörülüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu göçmenlerin ülkeye gelmesini engellemek için geçen ay ülkede bir referendum düzenlemişti.

Muhaliflerin boykot örgütlemesi nedeniyle referanduma katılım yüzde 40 ile sınırlı kalınca referendum geçersiz sayılmıştı.

Oy kullananlar içinde göçmenleri engellemek isteyenlerin oranı ise yüzde 98'di.

Orban, sandıkta 3.3 milyon kişinin göçmenleri engellemek için oy verdiğini ve bunun gözardı edilemeyeceğini söyleyerek bu defa benzer bir öneriyi parlamentoya getirdi.

Bugün gerçekleşecek oylamadan ne sonuç çıkacağı ise bilinmiyor. BBC'nin Macaristan'da bulunan muhabiri Nick Thorpe, Orban'ın partisi Fidesz'in anayasa değişikliği için gereken 3'te 2 çoğunluktan iki sandalye eksik olduğunu söylüyor.

Orban, teklifinin kabul edilmesi için aşırı sağcı Jobbik üyelerini de ikna etmek zorunda.

Fakat Jobbik, bu plana destek vermek için başka bir yasanın iptal edilmesini şart koşuyor.

Bu, zengin yabancılara 300 bin avroluk özel bir devlet tahvili olmaları karşılığında oturma izni verilmesini sağlayan bir yasa.

Jobbik Başkanı Gabor Vona, Ekim ayında "Anayasa değişikliğine destek vermeye hazırız ama kısmı çözümlere hazır değiliz. Yalnızca Macaristan'ın güvenliğini gerçekten sağlayacak bir anayasa değişikliğine oy veririz" demişti.

Haber ajansı AP'ye göre Macaristan, 3 bine yakın devlet tahvili sattı ve bunun sonucunda 7 bin 500 kişi ülkeye yerleşti.

Jobbik, bu sayının AB'nin ülkeye yerleştirmek istediği göçmenlerin sayısından kat kat fazla olduğunu söylüyor.