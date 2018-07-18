Macaristan Göçmen Paktı'dan çekiliyor: Güvenlik çıkarlarımıza aykırı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, küresel düzeyde göçe dair düzenlemeler getirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler göçmen paktından çekileceklerini açıkladı. BM'de ABD haricindeki 192 ülke göç konusunda anlaşmıştı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Szijjarto, BM'nin göçmen paktının olağanüstü derecede tehlikeli, aşırıcı, ön yargılı ve göçe teşvik edici olduğunu öne sürerek, Macaristan'ın güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu savundu.

Sputnik'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan ve Macarların güvenliği en önemli konularından biri olduğunu vurgulayarak, ''Bu doküman ülkenin güvenlik çıkarlarına aykırı. Macar hükümetine göre BM'nin küresel göç paketi sağduyuya ve Avrupa'nın güvenliğinin tekrar sağlanması niyetine ters" diye konuştu.

Oylamaya sunulursa 'Hayır' oyu verilecek

Macaristan'ın, Fas'ın Marakeş kentinde aralık ayında düzenlenecek olan ve paktın kabul edilmesinin beklendiği bakanlar düzeyindeki zirveye katılmayacağına da dikkati çeken Szijjarto, söz konusu metnin BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması halinde ise ülkesinin 'hayır' oyu kullanacağını ifade etti.

BM üyesi ülkelerin büyük kısmının geçen hafta üzerinde anlaştığını duyurduğu pakt, küresel çapta göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. Macaristan'ın daha önce şartlı onay verdiği ve sadece ABD'nin boykot ettiği ve tam adı 'Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç' olan 34 sayfalık metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.