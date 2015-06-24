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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan Dublin kararnamesini bozdu

Mülteci akınıyla başa çıkamayan Macaristan 'geri kabulleri' düzenleyen Dublin kararnamesini askıya aldı. Yılın ilk altı ayında 60 bin yabancı Macaristan'a sığındı.

24 Haziran 2015 15:35


Macaristan'ın, mültecilerin kabulüyle ilgili AB anlaşmasını tek taraflı askıya alması Brüksel'i kızdırdı. Budapeşte hükümeti mültecilerin geri alınmasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 3'üncü Dublin kararnamesinin süresiz olarak uygulamadan kaldırıldığını duyurdu. AB Komisyonu Macaristan'dan konuya derhal açıklık getirilmesini talep etti. Dublin anlaşması iltica işlemlerinin mültecilerin ayak bastıkları ilk AB ülkesinde yapılmasını öngörüyor.

Macaristan hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs ‘Die Presse' adlı Avusturya gazetesine verdiği demeçte, ülkelerinde mülteci barındıracak yer kalmadığını ve Orban hükümetinin Macaristan'ın ve Macar halkının selametini düşünmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Macaristan hükümeti 3'üncü Dublin kararnamesinin ‘teknik nedenlerle' askıya alındığını açıkladı. Mülteci akınıyla başa çıkacak durumda olmadığını duyuran Budapeşte hükümeti Macaristan üzerinden Avusturya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti gibi AB ülkelerine geçen yabancı mülteci adaylarının geri gönderilmesini önlemeyi amaçlıyor. Viktor Orban hükümeti geçen hafta da, Irak, Suriye ve Afganistan vatandaşlarının AB üyesi olmayan Sırbistan üzerinden ülkeye girmesini önlemek amacıyla Sırbistan sınırına dört metre yüksekliğinde tel örgü döşeneceğini duyurmuştu.

Avusturya da tepkili

2012 yılında 2 bin mültecinin geldiği Macaristan'a bu yılın ilk yarısında 60 binden fazla yabancı sığındı. Mülteci adaylarının büyük bölümü daha sonra, Avusturya, Almanya ya da Kuzey Avrupa ülkelerine gitmek üzere 175 kilometre uzunluğundaki Sırbistan sınırından Macaristan'a geçiyor.

Dublin kurallarının geçici de olsa askıya alınmasının anlaşmalarda öngörülmediğini belirten AB Komisyonu sözcüsü, uygulamayı durdurma kararının gerekçeleri hakkında Macaristan'dan bilgi istediklerini söyledi. Komşu Macaristan'ın Dublin kararnamesini askıya almasından olumsuz etkilenen Avusturya da Orban hükümetinin kararını eleştirdi. İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, APA haber ajansına yaptığı açıklamada “Avrupa'da sınırların kalkmasını isteyen Schengen kurallarına da uymalı, yani Dublin kararnamesinin dışına çıkmamalıdır”, dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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