Macaristan'da parlamento, okullarda LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı

Macaristan'da parlamento, okullarda LGBTİ+ üzerine eğitim verilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Macaristan’da bir süredir gündemde olan ve tartışma yaratan “okullarda LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını” yasaklayan tasarı onaylandı.

Okullarda eşcinsellik ya da cinsiyet değiştirme ameliyatı ile ilgili bilgi ve eğitim verilmemesini isteyen Macaristan yönetimi, LGBT ile ilgili bilgilerin okullardan uzaklaştırılmasını talep etti.

Muhalefetten bazı siyasetçiler oylamayı boykot etse de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisinin çoğunluğu ve aşırı sağcı parti Jobbik'in oylarıyla yasa geçti.

Macaristan hükûmet sözcüsü "Belli bir yaşın altındaki çocukların yanlış anlayabileceği ve o yaştaki gelişimde etkisi olabilecek bazı içerikler var" sözleriyle okullarda LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapan eğitimi eleştirdi.

Söz konusu yasayla birlikte hedef kitlesinin 18 yaş ve altı olduğu tespit edilen şirket ve büyük organizasyonlar, LGBTİ+'ye destek konulu kampanyalar da düzenleyemeyecek.

Söz konusu yasa iktidar partisinin açıklamasına göre "Çocukların doğarken aldıkları cinsel kimlik hakkını" korumayı hedefliyor. Taslakta çocuk ve gençlere yönelik cinsel saldırı suçlarında daha katı düzenlemeler de yer alıyor.

Tepki gösterenler, yeni düzenlemeyi Rusya'nın 2013 yılındaki "eşcinsel propaganda karşıtı yasasına" benzetti. Bağımsız gözlemciler, Rusya'daki yasanın LGBTİ+'ye yönelik düşmanlığı ve saldırıları artırdığını söylemişti.