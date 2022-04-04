Macaristan'da Orban, birleşik ittifakı geçerek 4. dönemini kazandı: "Ukrayna liderini ve Soros imparatorluğunun parasını da yendik"

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Fidesz partisi lideri Viktor Orban, kendisini yenmek için birleşen muhalefet blokunu geçmeyi başarıp Macaristan Başbakanı olarak 4. dönemini kazandı.

İktidarı oluşturan milliyetçi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) oyların yüzde 53'ünü alarak çekişmeli geçmesi beklenen seçimi sadece kazanmış değil, 199 kişilik parlamentodaki koltuk sayısını geçen döneme kıyasla 2 artırıp 135'e çıkardı.

Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nden (PM) oluşan birleşik muhalefet bloku ise yüzde 35'te kaldı. İttifakın yeni dönemde Ulusal Meclis'te 57 sandalyesi olacak. Seçimden önce yapılan anketler muhalefet ittifakının iktidarın 2 puan gerisinde olduğu; ancak hala yüzde 16 kadar kararsız seçmen olduğu görülüyordu.

Zaferi kesinleştikten sonra başkent Budapeşte'de partisinin genel merkezinin önünde konuşan Orban'ı büyük bir kalabalık "Viktor, Viktor" sloganları ile karşıladı.

Orban zafer konuşmasında, "Tüm dünya bizim stilimiz Hristiyan demokratik, muhafazakar, vatansever politikanın kazandığını görüyor. Avrupa'ya bunun geçmişte kalmadığını; bunun gelecek olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Kampanya döneminin son günlerinde tartışmalar Orban hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde net bir tavır almaktan kaçınmasına odaklanmıştı. Orban, kendisini eleştiren Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye de konuşmasında gönderme yaptı:

"Bu zafer unutulmayacak. Belki ömrümüz boyunca hatırlayacağız; çünkü hiç bu kadar çok rakibi yenmemiz gerekmemişti. Yerel sol, uluslararası sol, Brüksel'deki bürokratlar, Soros imparatorluğunun parası, uluslararası medya ve en sonunda Ukrayna Devlet Başkanı".

Kalabalık, Orban'ın açıklamalarına gülerek karşılık verdi.

Birleşik muhalefetin adayı Péter Márki-Zay ise "yıkıldığını" söyleyerek yenilmelerini Fidesz'in seçim bölgelerini kendi avantajına olacak şekilde belirleme ve oy verme sistemine yaptığı diğer değişiklikleri gerekçe gösterdi.

"Hayal kırıklığımı ve üzüntümü saklamak istemiyorum; bu sonucu hiç beklemiyorduk" diyen Márki-Zay, "Önceden de bunun adil bir savaş olmayacağını biliyorduk. Evet hile de yaptılar; ama biz bunları aslında Macaristan'da demokrasi olmadığı ve tüm sistemi değiştirdikleri için söylüyorduk" ifadelerini kullandı.