Macaristan'da LGBTİ+ yayın yasağı: Harry Potter ve Friends de yasaklanabilir

Macaristan Parlamentosu, LGBTİ+ haklarını büyük oranda kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti. Oylama öncesi binlerce kişinin parlamento binası önünde tepki gösterdiği yasada, 18 yaşından küçükler için "eşcinselliğin gösterilmesi ve teşvik edilmesi" yasaklandı. Yayıncılar yeni yasayı, ifade özgürlüğüne tehdit olarak eleştirdi. Yayıncılardan biri bu yasanın, bazı Harry Potter filmlerinin ve klasik TV şovlarının gösterimlerini etkileyebileceğini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümeti, insan hakları grupları ve Avrupa Birliği'nden gelen eleştirilere rağmen, "çocukların doğum cinsiyetlerine uygun bir kimliğe sahip olma hakkını savunmayı" amaçlayan yasayı meclisten geçirdi.

"Cinsiyet değişikliğini ve eşcinselliği teşvik eden veya tasvir eden" içeriklerin yasaklandığı yasaya göre, herhangi bir şekilde eşcinselliğe değindiklerinde ailelerin sevdiği televizyon programları yasaklanabilecek.

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Yayıncılar Billy Elliott, Philadelphia, Bridget Jones' Diary gibi eserler ve bazı Harry Potter filmlerinin sadece gece geç saatlerde gösterilebileceği, hatta Modern Family ve Friends gibi dizilerin bazı bölümlerinin yasaklanacağı konusunda endişeli.

Eleştirmenler, Macaristan'ın yeni yasası ile Rusya'nın genç Ruslar arasında "geleneksel olmayan cinsel ilişkilere yönelik propaganda" yapılmasını yasaklayan 2013 yasası arasında bir paralellik kuruyor.