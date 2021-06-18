Macaristan'da LGBTİ+ haklarını kısıtlayan yasanın kabulünün ardından Budapeşte'de büyük bir Onur Yürüyüşü planlanıyor

Macaristan'da 18 yaş altı için LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasanın parlamentodan geçmesinin ardından Budapeşte, büyük bir Onur Yürüyüşü için hazırlık yapıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Macaristan'da geçen hafta parlamentodan geçen LGBTİ+ karşıtı yasadan önce de, hükûmetin bu konudaki adımına tepki olarak bu yıl büyük bir Onur Yürüyüşü planlanıyordu.

Budapeşte Onur Yürüyüşü ekibinden Viktória Radványi, "LGBTİ+'ye yalnız olmadıklarını, terk edilmediklerini göstermenin çok önemli olduğunu düşündük. Bu ülkede, insan hakları, ifade özgürlüğünü ezen bu hükûmette mutlu olamayacağını düşünen, korkan ve gergin hisseden herkese umut olduğunu göstermeyi planlıyoruz" dedi.

Bu hafta parlamentodan geçen yasa kapsamında, hükûmetin "eşcinselliğe teşvik" olarak kabul ettiği içeriklerin 18 yaşının altına gösterilmesi yasak olacak. Bu kapsamda okullarda verilen eğitimde, dizilerde ya da hedef kitlesi 18 yaş altı olan reklamlarda LGBTİ+ temsiliyeti olmayacak.

Radványi, Budapeşte Onur organizasyonunun yeni yasanın etkilerini şimdiden görmeye başladığını söyledi ve şöyle devam etti: "Çok üzücü. Gençler bize ağlayarak ulaşıyor. Artık Macaristan'da mutlu bir hayat yaşayamayacaklarını düşünüyorlar" dedi.

Macaristan'da Viktor Orban ve Fidesz Partisi'nin 2010'da iktidara gelmesinden bu yana LGBTİ+ karşıtı bir politika izleniyor.

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