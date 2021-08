Macaristan'da bir kitapçı, eşcinsel ebeveynleri olan bir çocuğu anlatan kitap sattığı için para cezasına çarptırıldı

Macaristan'da yürürlüğe giren LGBTİ+ karşıtı yasanın ardından, bir kitapçı zinciri, eşcinsel ebeveynleri olan çocuğun bir gününü anlatan çocuk hikayesi kitabı sattığı için para cezasına çarptırıldı. Yetkililer eşcinsel ebeveynleri içeren resimli kitabı kınadı.

The Guardian'ın haberine göre, ABD'li yazar Lawrence Schimel'in Early One Morning isimli kitabı genç bir oğlanın iki annesiyle geçirdiği sabahı ve iki babası olan genç bir kızın bir türlü uyuyamamasını anlatıyor.

Schimel, Twitter'da, Macar hükümetinin "çocuklar için yaşadıkları çoğul ve çeşitli dünyayı temsil eden kitaplara yönelik bu saldırılarla nefret ve önyargıyı normalleştirmeye çalıştığını" yazdı.

Kitapçıya "geleneksel kitaplardan farklı içeriğe sahip kitaplar" sattığına dair bir uyarı levhası asılacak.

Macaristan'da LGBTİ+ bireylerin 18 yaşından küçük çocuklara yönelik eğitim materyallerinde veya TV programlarında yer almasını yasaklayan, geniş çapta eleştirilen yeni yasa yürürlüğe girdi. Hükümet, yasanın çocukları korumayı amaçladığını iddia ediyor.

