Macaristan, Çin'de geliştirilen bir Koronavirüs aşısına onay veren ilk AB ülkesi oldu

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Macaristan, Çin'de geliştirilen iki ana aşıdan biri olan Sinopharm aşısına onay verdi. Macaristan, Çin'de geliştirilen bir Koronavirüs aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

Ulusal Eczacılık Enstitüsü, ilaca geçici onay verildiğini duyurdu. Geçen hafta Macaristanlı yetkililer Rusya'da geliştirilen Sputnik-V aşısına da geçici onay vermişti.

Bu kararla Macaristan, Koronavirüs'le mücadele konusunda AB ile ayrışmaya devam etti. AB ilaç denetleme kurumu şu ana kadar sadece Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarına kullanım onayı verdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban en çok Sinopharm aşısına güvendiğini ve sırası geldiğinde bu aşıyı yaptıracağını söyledi.

Sinopharm'ın yeni tip Koronavirüs'e karşı yüzde 79 etkili olduğu açıklanmıştı.