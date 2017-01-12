Macaristan Başbakanı Orban: Sığınmacıların Avrupa'ya girişine izin veremeyiz

Macaristan'ın sığınmacı krizine verdiği cevabın başarılı ve etkili olduğunu bu yüzden ülkesinin Avrupa Birliği'nin en güvenli ülkelerinden birisi olduğunu savunan Orban, ''Bizde terörizm, toplu şiddet, kutlama yapan insanların üzerine araç sürme yok. Ama bu Macarlarla da bu tür canavarlığın olmayacağı anlamına gelmez. Yasa dışı ve sınırsız göç güvenliği, ekonomiyi ve kültürleri tehdit ediyor.'' ifadesini kullandı.

Macaristan'ın 500 yıldır Avrupa'yı koruduğunu da iddia eden Orban, ''Sınır koruma ekipleri, 500 yıldır olduğu gibi Avrupa sınırlarını da koruyan Macaristan sınırlarını korumaya yemin ettiler. Kendimizi ve Avrupa'yı korumak yüzyıllardır Macar ulusunun kaderi.'' dedi.