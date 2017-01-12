T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban: Sığınmacıların Avrupa'ya girişine izin veremeyiz

Orban, Macaristan'ın 500 yıldır Avrupa'yı koruduğunu da iddia etti

12 Ocak 2017 23:05

Macaristan'ın sığınmacı krizine verdiği cevabın başarılı ve etkili olduğunu bu yüzden ülkesinin Avrupa Birliği'nin en güvenli ülkelerinden birisi olduğunu savunan Orban, ''Bizde terörizm, toplu şiddet, kutlama yapan insanların üzerine araç sürme yok. Ama bu Macarlarla da bu tür canavarlığın olmayacağı anlamına gelmez. Yasa dışı ve sınırsız göç güvenliği, ekonomiyi ve kültürleri tehdit ediyor.'' ifadesini kullandı.

Macaristan'ın 500 yıldır Avrupa'yı koruduğunu da iddia eden Orban, ''Sınır koruma ekipleri, 500 yıldır olduğu gibi Avrupa sınırlarını da koruyan Macaristan sınırlarını korumaya yemin ettiler. Kendimizi ve Avrupa'yı korumak yüzyıllardır Macar ulusunun kaderi.'' dedi.

ETİKETLER

macaristanorbanmültecigöçavrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24