Macaristan Başbakanı Orban: Rusya'ya yaptırımlar iki uçlu silah gibi; ekonomimizi etkileyecek

T24 Dış Haberler

Rusya lideri Vladimir Putin’le yakın olduğu bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna işgali karşısında Avrupa Birliği yaptırımlarını desteklediklerini ancak yaptırımların kaçınılmaz bir şekilde Macaristan ekonomisini de etkileyeceğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Macaristan ekonomisine ilk darbenin Rus bankası Sberbank’ın Avrupa’daki operasyonlarını durdurma kararı olduğunu, çok sayıda şirketin parasını kaybettiğini söyledi.

Orban “Yaptırımların iki uçlu bir bıçak gibi bir bedeli var ve kısa vadede bedelini ödeyeceğiz” dedi. Orban, “Bu daha krizin başlangıcı” dedi.

Orban aynı zamanda Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarının Macaristan Merkez Bankası ve hükümet üzerinde enflasyon baskısı yaratacağı söyledi.

Ukrayna’dan kaçıp Macaristan’a giden 140 bin kişinin çoğunun başka ülkelere geçtiğini ancak kalacaklar da olduğunu belirten Orban “Kalanların iş bulması için işverenlerle görüşmelere başladık” dedi.

Orban, mültecilerin barınma ve masraflarının üç ay boyunca karşılanacağını söyledi.