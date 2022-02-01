Macaristan Başbakanı Orban, Putin'le Moskova'da görüştü

Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerine tırmanan gerilim sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Moskova'da buluştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, güvenlik garantileriyle ilgili teklifler ve sürecin nasıl ilerlediği hakkında Orban'a bilgi vereceğini belirtti.

Yüz yüze görüşmelerin ve diyaloğun telefon konuşmalarından daha iyi olduğunu ve Orban'la bir araya gelmekten memnun olduğunu söyleyen Putin, "Şu anki güvenlik durumu hakkında seninle görüş alışverişi yapmamız benim için çok önemli. ABD ve NATO ile güvenlik garantileri konusunda kurduğumuz temaslar, sürecin nasıl ilerlediği hakkında sana memnuniyetle bilgi vereceğim" dedi.

İki liderin görüşmesinden servis edilen fotoğrafta, sosyal mesafeli oturma düzeni dikkati çekti.

"Macaristan, Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın alıyor"

Uzun vadeli anlaşmalar sayesinde Macaristan'ın Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın aldığını vurgulayan Putin, şöyle devam etti: "Geçen yıl imzalanan, 2036'ya kadar geçerli anlaşmaların en başta sizin yürüttüğünüz çalışmaların sonucu olduğunu söyleyebilirim. Bu anlaşmalar sadece 2036'ya kadar istikrarlı gaz tedarikini sağlamıyor. Bugün Macaristan'ın Rus gazını Avrupa piyasasındaki fiyatların 5'te 1'ine satın alıyor olması da önemli."

Orban: Avrupalı liderlerin hiçbiri savaş istemez

Macaristan Başbakanı Orban da, Avrupalı liderlerin hiçbirinin savaş istemeyeceğini, herkesin barış anlaşmalarından yana olduğunu söyledi. Orban, "Güvenliğe gelirsek, bu en merak edilen konuydu. Zira bugünkü ziyaretim kısmen bir barış misyonu. AB'nin, üye ülkelerin hiçbir yöneticisinin savaş istemeyeceğini temin ederim. Biz, siyasi çözümden yanayız" diye konuştu.

Tüm Avrupa'nın gaz krizi yaşadığını ancak Macaristan'ın Gazprom'la uzun vadeli anlaşma imzalayarak çok önemli bir adım attığını belirten Orban, görüşme sırasında Macaristan'a gaz sevkiyatının artırılması konusunda mutabakat sağlamak istediğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapması üzerine işgal olasılığıyla Batı ve Rusya arasında çıkan gerilim sürüyor. Macaristan Başbakanı Orban'ın gerilim sırasında Moskova'ya ziyarette bulunması ülkesindeki muhalefetin tepkisini çekmişti.