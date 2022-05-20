Macaristan Başbakanı Orban'dan muhafazakârlara "iktidar stratejisi": Kendi medyanız olsun

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'li muhafazakârlara yaptığı konuşmada, iktidara giden yolun “kendine ait medyaya sahip olmaktan geçtiğini” söyledi. Orban, Macaristan'da kendisi ve partisinin medya üzerinde kontrol sahibi olduğunu anlattı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Macaristan’da 3 Nisan’da gerçekleşen seçimlerde dördüncü kez seçilen Viktor Orban, Budapeşte’de düzenlenen ABD Muhafazakâr Siyaset Eylem Konferansı’nın (CPAC) özel bir toplantısına konuşmacı olarak katıldı. “Tanrı, Vatan, Aile” sloganlı toplantıda yer alan Orban, iktidara gelmek ve iktidarda kalmaya dair konuşma yaptı.

Muhafazakârlara seslenen Orban “Washington ve Brüksel’deki kurumları geri almalıyız. Birbirinde müttefikler bulup birliklerimizin hareketini birlikte koordine etmeliyiz” dedi.

Orban yaptığı konuşmada Macaristan’da kendisi ve müttefiklerinin devlet kanalı da dahil olmak üzere, ülkedeki pek çok medya kurumunda kontrol sahibi olduğunu söyledi.

Orban, medya kontrolüne ilişkin şunları söyledi: “Kendi medyanız olsun. Progresif solun akıl dışılığını ortaya çıkarmanın tek yolu budur. Batı medyasıyla ilgili soru, sol görüşe ayarlı olması. Üniversitede gazetecilere öğretenlerin progresif solcu prensipleri oluyor” dedi.

ABD medyasının Demokratlar tarafından domine edildiğini söyleyen Orban, “Tabii ki Cumhuriyetçi Parti’nin medya ortakları var ancak ana akım liberal medya ile yarışamıyorlar” dedi.

Orban’ın konuştuğu CPAC etkinliğine uluslararası medyadan gazetecilere akreditasyon verilmedi. The New Yorker, Vox Media, Vice News, Rolling Stone ve AP’nin aylarca akreditasyon talebinde bulunduğu ancak alamadığı belirtildi.