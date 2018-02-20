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Dünya

Macaristan Başbakanı: İslam dünyasının bizi istila etmesini engelledik

"Batı Avrupa ülkeleri gelen mültecilerle kültürel değerlerin değiştiğini göremiyorlar"

20 Şubat 2018 02:00

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, sığınmacı krizi ve Avrupa ülkelerindeki göçmenlerle ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Avrupa'da yaşayan Müslüman nüfusunun büyük artış gösterdiğini belirten Orban "Kültürel değerlerin değişmesi ve Hristiyan kültürüne sahip nüfusun azalmasıyla, büyük şehirlerin 'İslamlaşması' günden güne ilerliyor" dedi.

Euronews’ta yer alan habere göre, Orban, Budapeşte'de düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında, sığınmacı krizi ve Avrupa ülkelerindeki göçmenlerle ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hristiyan kültürüne sahip nüfusun azaldığını ve büyük şehirlerin ‘İslamlaştığını’ savunan Orban "Batı Avrupa ülkeleri gelen mültecilerle kültürel değerlerin değiştiğini göremiyorlar. Şahsen, bu gidişatı durdurmaya istekli ve yetenekli siyasi oluşumların olmadığını görüyorum” diye konuşu.

Macar Başbakan, ''Tel örgü inşa ederek, hukuki ve fiziki sınır korumasıyla, Güney sınırlarımızı korumayı başardık. İslam dünyasının Güney'den bizi istila etmesini engelledik. Bu bölgeden Latin yani Batı Hristiyanlığının son ülkesiyiz" ifadelerini kullandı.

 

 

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