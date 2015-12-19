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Dünya

Macaristan Başbakanı: Avrupa solu, göçmenler aracılığıyla seçmen ithal ediyor

Viktor Orbán, Avrupa yöneticilerinin sürdürdüğü politikanın Avrupa açısından 'intihar politikası' olduğunu savundu

19 Aralık 2015 19:44

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Avrupa Birliği içinde etkin olan sol partileri mülteciler sorununa çıkarcı yaklaşmakla ve seçmen ithal etmekle suçladı. Viktor Orbán "Biz Avrupa siyaset elitinin ideolojik bir sırça sarayda oturduğuna işaret ettik ve mültecilerle aslında Avrupa'ya sol seçmen ithal edildiğini kanıtladık. Avrupa'da Macaristan hükümetinin mülteci karşıtı programına yönelik saldırıların gerisinde yatan neden işte budur" dedi.

Lidové Noviny adlı Çek dergisine mülakat veren Viktor Orbán Avrupa yöneticilerinin sürdürdüğü politikanın Avrupa açısından "intihar politikası" olduğunu, ancak insanlarda yavaş yavaş sağduyunun üstün geldiğini söyledi.
 
Macar Başbakanı insan kaçakçılarını, insan hakları savunucularını ve onları destekleyen siyasetçileri garip bir koalisyon oluşturmakla suçladı.  Viktor Orbán'a göre bu koalisyon sadece göçmenlere bu kapıyı açmakla kalmıyor, onları Avrupa topraklarına kadar taşıyarak Avrupa ülkelerini sorunlarla karşı karşıya bırakıyor.
 
Viktor Orbán Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Batı tarafından eşit haklara sahip ülkeler olarak görülmediğini, Avrupa Birliği'ne dahil edildikleri için şükran duymalarının telkin edildiğini ve bunun çok yanlış olduğunu da vurguladı. Orbán, Doğu Avrupa ülkeleri aldıkları yardımları çok iyi değerlendirdiler ve bu nedenle de şimdi Avrupa Birliği'ndeki ekonomik kalkınmanın motoru oluyorlar dedi.

 

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