T24 LogoT24 Logo
Spor

Macaristan 43 yıl sonra başardı

Macaristan, play-off turunda Norveç'i eleyerek Euro 2016'ya katılmaya hak kazandı

16 Kasım 2015 11:47

Euro 2016 play-off turunda Norveç'i her iki maçta da yenen Macaristan, Fransa'ya gitmeye hak kazandı. Macarlar en son 1972 yılında bu turnuvaya katılmıştı.

Deplasmandaki maçı 1-0 kazanan Macaristan'ın, Budapeşte'deki Groupama Arena'da Norveç'i ağırladığı maçı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, Tamas Priskin'in 14. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Macaristan, 83. dakikada Markus Henriksen'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. Norveç, Markus Henriksen'in 87. dakikada bu kez rakip ağları havalandırmasıyla farkı 1'e indirirken, kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi ekip, final vizesini aldı.

Macaristan, Avrupa şampiyonasında 3. kez boy gösterecek. EURO 1964'te 3. olan Macaristan, 1972'de organizasyonu 4. bitirmişti.

Macaristan'nın kaptanlığını yapan Bursasporlu Balazs Dzsudzsak, ilk 11'de başladığı maçın tamamında forma giydi.

ETİKETLER

macaristanabrupaeuro 2016şamiyonafinaller43 yıl sonrakatıldınorveçplay off

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24