Macaristan 43 yıl sonra başardı

Euro 2016 play-off turunda Norveç'i her iki maçta da yenen Macaristan, Fransa'ya gitmeye hak kazandı. Macarlar en son 1972 yılında bu turnuvaya katılmıştı.

Deplasmandaki maçı 1-0 kazanan Macaristan'ın, Budapeşte'deki Groupama Arena'da Norveç'i ağırladığı maçı İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, Tamas Priskin'in 14. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Macaristan, 83. dakikada Markus Henriksen'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. Norveç, Markus Henriksen'in 87. dakikada bu kez rakip ağları havalandırmasıyla farkı 1'e indirirken, kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi ekip, final vizesini aldı.

Macaristan, Avrupa şampiyonasında 3. kez boy gösterecek. EURO 1964'te 3. olan Macaristan, 1972'de organizasyonu 4. bitirmişti.

Macaristan'nın kaptanlığını yapan Bursasporlu Balazs Dzsudzsak, ilk 11'de başladığı maçın tamamında forma giydi.