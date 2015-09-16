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Dünya
Deutsche Welle

Macar polisinden sığınmacılara müdahale

Sığınmacı akınına karşı olağanüstü önlemlere başvuran Macaristan'ın sınırlarındaki gerginlik çatışmaya dönüştü. Güvenlik güçleri, sınırı geçmekte ısrar edenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

16 Eylül 2015 22:12


Röszke sınır kapısında bugün bir ilk yaşandı. Macaristan'a girişte ısrar eden sığınmacılar, polisle çatıştı. Macar polisine taş, şişe ve sopayla saldıran göstericiler kapıyı kırdı. Sığınmacıların "Özgürlük, özgürlük" diye slogan attıkları görüldü.

Macar polisinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Macaristan'ın ve Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruyoruz. Görevimizi ifa ederken yasalara ve orantılılık prensibine uyuyoruz" denildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri, Macar polisinin sıktığı göz yaşartıcı gazdan aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacının etkilendiğini bildirdi.

Kaçak göçmene 3 yıla kadar hapis

Macaristan'da yeni yasal düzenlemeler dün yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelere göre, yasadışı yollarla sınırı geçmek artık suç sayılacak. Sınırı geçenlerin 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları öngörülüyor. Tel örgülere zarar vererek sınırı geçenlerin ise hapis cezası 5 yıla kadar yükselebilecek. Ayrıca tutuklu olsa da söz konusu kişinin sınırdışı edilmesi de mümkün olabilecek.

Macaristan'ın Sırbistan sınırını tel örgülerle kapatması üzerine binlerce sığınmacının Avrupa'nın batısı ve kuzeyine giden yolu kesilmiş oldu. Sırbistan tarafında tel örgülerin arkasında kalan binlerce sığınmacı yönünü Hırvatistan'a çevirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SığınmacıMacaristanMacarAvrupa BirliğiFransızHaber AjansıSırbistanAvrupaHırvatistanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP NH/AÜ

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