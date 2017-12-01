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Deutsche Welle

Macar istihbaratı Soros vakıflarını takipte

Başbakan Orban, Soros vakfınca fonlanan Macar sivil toplum kuruluşlarının istihbaratın takibinde olduğunu söyledi. Orban, Soros'u ülkedeki genel seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

01 Aralık 2017 20:22

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Amerikalı milyarder George Soros "şebekesine" dahil olduğu düşünülen sivil toplum kuruluşlarının Macar istihbarat birimlerinin takibinde olduğunu açıkladı. Orban Cuma günü verdiği bir radyo mülakatında, "devletin elindeki bütün imkânları kullanmak zorunda olduğunu" belirterek, "buna Soros çarkının oluşum, çalışma tarzı ve nüfuz olanaklarına dair istihbarat raporlarının da dahil olduğunu" söyledi.

Soros vakıflarının desteğindeki STK'ların suç kapsamına giren faaliyetlerine dair somut bilgiler vermeyen Orban, ‘Soros şebekesinin' sınırdaki tel örgüleri sökmek ve 2018 baharındaki genel seçimleri etkilemek istediğini öne sürdü. Macaristan Başbakanı, Soros'un bu amaçla binlerce kişiye para ödeyeceğini ve bütün ülkede siyasi parti benzeri ‘sivil merkezler' kurduracağını belirtmekle birlikte bu iddiasını kanıtlayacak belge göstermedi.

Macar asıllı Amerikalı milyarder Soros'un bu ülkedeki ‘açık toplum vakıfları' insan hakları ve mültecilerin topluma entegrasyonuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Vakıflar, hükümeti Macaristan sınırlarını göçe karşı tel örgülerle çevirmekle ve mültecilere kötü muamele etmekle eleştiriyor.

George Soros'u "devlet düşmanı" olarak gören Macar hükümeti, Soros'un ülkedeki faaliyetlerinin nasıl algılandığına dair soruların yer aldığı bir anket başlatmış, ankete 2,2 milyon Macarın katıldığını açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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