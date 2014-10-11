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Spor

Maça çıkmayan küme düşecek

Disiplin Yönergesi’ne eklenen bir madde ile sahaya mazeretsiz çıkmayan takıma küme düşürme cezası verilebilecek

11 Ekim 2014 12:49

Basketbol Federasyonu, Disiplin Yönergesi’ndeki bir boşluğu doldurdu. Buna göre geçerli mazereti olmadan maça çıkmayan takımlar, küme düşürülebilecek. Federasyon, seyircisiz oynama cezalarına da bonus ekledi.
    
Galatasaray Liv Hospital, geçtiğimiz sezon Basketbol Ligi Play-Off finalinin son maçına çıkmadığı için sadece para cezası alınca başlayan tartışmalara Federasyon noktayı koydu.

Disiplin Yönergesi’ne eklenen bir madde ile sahaya mazeretsiz çıkmayan takıma küme düşürme cezası verilebilecek.

Yönergenin 34. maddesine göre mazaretsiz olarak maça çıkmayan, kupa veya madalya seramonisine katılmayan takımlara ayrıca 10 puana kadar puan silme cezası uygulanabilecek. 

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz sezon yönergede açık ifade bulunmadığı için Fenerbahçe Ülker ile oynaması gereken final serisinin son maçına çıkmayan Galatasaray Liv Hospital'e para cezası vermişti. 

Disiplin Yönergesi’ndeki bir yenilik de seyircisiz oynama cezası ile ilgili.

11. maddeye göre, seyircisiz oynama cezası alan takım, ev sahibi olacağı bir sonraki maçın yanı sıra, ceza almasına neden olan karşılaşmadaki rakibi ile kendi sahasında yapacağı ilk müsabakayı da seyircisiz oynayacak. Bu maddeye göre seyircisiz oynama cezası doğrudan iki maç için verilmiş olacak. Ancak ceza bir sonraki sezona taşınmayacak.

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