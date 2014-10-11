Galatasaray yine sahadan çekildi

Geçen sezon basketboldaki Fenerbahçe Ülker final serisinin son maçına çıkmayan Galatasaray, bu sefer de kürekteki Türkiye Kupası müsabakalarından çekildi. Sarı kırmızılı yöneticiler, tıpkı futbol ve basketbol federasyonları gibi Kürek Federasyonu'ndan da sık sık şikâyet ediyordu.

Geçen sezon basketbolda Fenerbahçe Ülker ile oynaması gereken play-off final serisinin son maçına çıkmayan Galatasaray bu sefer de kürekteki Türkiye Kupası müsabakalarından çekildi.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, sarı lacivertli kulübün kürek şubesi kaptanı Çağlar Özdemir, ezeli rakiplerinin federasyonu protesto etmek için yarışlara katılmadığını ileri sürerken, Galatasaray yöneticileri 'federasyonun son dakikadaki takvim değişikliğinin sporculara zarar vereceği' endişesiyle çekildiklerini bildirdi. Her iki kulübün konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Galatasaray Milli Takıma da sporcu vermeyecek

Fenerbahçe Kürek Şubesi Kaptanı Çağlar Özdemir: "Galatasaray Kulübü, Kürek Federasyonu'nu protesto etmek için Türkiye Kupası'ndan çekildi. Bu, kürek sporuna vurulmuş büyük bir darbedir. Çünkü kürekte iki büyük takım var; Fenerbahçe ve Galatasaray. Biz rekabete devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası’nda da rakiple yarışmak istiyorduk. Galatasaray gelmediği için rakipsiz kaldık. Federasyonla olan kavgaları yarışlara taşımamak gerek. Milli takım kamplarına da gelmeyeceklerini söylediler. Kasım ayında milli takım kampı var. Biz yarışacak rakip istiyoruz. Galatasaray olmazsa olmaz.”

‘Şikâyet ediyorlar ama ortada bir şey yok’

“Bizim Galatasaray ile yarışmamız gerek. Diğer kulüpler bizimle aynısı seviyede yarışamıyor. Galatasaray olmayınca kalite düşüyor. Birinci etaba katılmadılar. İkinci etaba da katılmayacaklar. Böylece finale kalma şansları kalmadı. Neredeyse rakipsiz kalacağız. Galatasaraylılar Türkiye Şampiyonası'ndan bu yana federasyondan şikayet ediyor. Ama ortada bir şey yok. Neden şikayet ettikleri belli değil. Her divan toplantısında 3 federasyondan bahsediyorlar; basketbol, futbol ve kürek federasyonları. Basketboldan sonra kürekte de yarışlara katılmamaları Türk sporu adına çok üzücü."

‘Federasyon son dakikada program değiştirdi’

Mehmet Mumcuoğlu Galatasaray Kürek Şubesi Menajeri: "2014-2015 sezonu öncesinde bildirilen takvime göre Türkiye Kupası; tek ayaklı olacaktı ve finali de 20 Eylül'de yapılacaktı. Biz de Galatasaray Kulübü olarak hazırlık programımızı buna göre yaptık. Dünya Şampiyonası'ndan dönen sporculara ekim ayındaki milli takım kampları başlamadan önce izin verdik ve buna göre yükleme yaptık. Ancak Kürek Federasyonu daha sonra programı değiştirip Türkiye Kupası yarışlarını 3 ayaklı ve eylül ayının son haftası başlayıp 29 Ekim'de final müsabakası olacak şekilde organize etti. Üstelik bu değişikliği de bize eylül ayı içinde bildirdiler.”

‘Milli Takım’a sporcu vereceğiz’

“Biz bütün hazırlığımızı ilk takvime göre yaptık. Eğer Türkiye Kupası yarışlarına katılırsak oyuncularımızın sağlığı tehlikeye girer, çok ciddi sakatlıklar yaşayabilir ve sezon içinde form düşüklüğü yaşarlar. Biz de bu nedenle Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık. Milli takıma sporcu göndermeme gibi bir kararımız ise yok.”