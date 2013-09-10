Milli maça biber gazı arası

Taksim’deki olaylar Ümit Milli Takım'ın İsveç'le oynadığı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçını da etkiledi.

ntvmsnbc.com'da yer alan haberde polisin, protestolarda kullandığı gaz, rüzgarın etkisiyle Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na ulaşınca, oyuncular etkilendi.

Bunun üzerine hakem maça ara verdi. İki takım futbolcuları soyunma odasına giderken, yaklaşık 1.5 saatlik aranın ardından maç, kaldığı yerden devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2015 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup'taki üçüncü maçında İsveç ile 2-2 berabere kaldı.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 44. dakikada Musa Çağıran ve 87. dakikada Kerim Koyunlu atarken, İsveç'in gollerini 31. dakikada Hallberg ve 90+3. dakikada Gustafsson kaydetti.