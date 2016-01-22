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Spor

Maça 500T ile gelen Tuzlaspor, Kadıköy'de son dakikada yıkıldı: 1-0

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Markovic kaydetti

22 Ocak 2016 01:05

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında Fenerbahçe sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla gruptan lider çıkmayı garantiledi. Tuzlaspor, alt liglerde mücadele eden takımların yaşadıkları maddi zorluklara dikkat çekmek için Kadıköy'e İstanbul'da en çok durağa uğrayan fenomen belediye otobüsü 500T ile gelmişti.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Markovic kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe grupta 5'te 5 yaparak puanını 15 yapıp ve gruptan çıkmayı garantilerken, Tuzlaspor 5 puanda kaldı.

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Alves, Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topuz, Ozan Tufan, Uygar, Alper, Ramazzan, Volkan Şen

Tuzlaspor: Bekir, Hüseyin, Bülent, Lider, Samet, Sefa, Mehmet, Okan, Doğan, Aykut, Haluk

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