-MAÇ YAYINLARINA İNTERNETTEN ERİŞİM YASAĞI ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, Digiturk avukatlarının, yayın hakları şirkete ait olan Spor Toto Türkiye Süper Lig müsabakalarını yayınladığı için bazı web siteleri ve IP adreslerinin erişime engellenmesi talebi ile Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesine başvurduğunu, mahkemenin erişimin engellenmesi yönünde karar verdiğini bildirdi. Fethi Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında, Digiturk avukatlarının, yayın hakları şirkete ait olan Spor Toto Türkiye Süper Lig müsabakalarını yayınladığı için bazı web siteleri ve IP adreslerinin 5846 sayılı yasanın ek-4 maddesi gereğince erişime engellenmesi talebi ile Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesine başvurduğunu, mahkemenin erişimin engellenmesi yönünde karar verdiğini vurguladı. Bu kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan erişim sağlayıcılara gönderildiğini ve erişim engellemenin doğrudan erişim sağlayıcıları tarafından uygulandığını bildiren Şimşek, ''Bu işlem 5651 sayılı yasa kapsamı dışında olduğundan kurumumuz tarafından herhangi bir işlem tesis edilmemiştir'' ifadesini kullandı.