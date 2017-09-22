Maç sonucunu etkilemeye teşebbüs eden Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, 22 Eylül 2017 tarihli sevk kararlarını açıkladı.

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK, 14 Mayıs 2017 tarihinde TFF 1\'inci Lig\'de oynanan Manisaspor - Şanlıurfaspor maçının sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.

Gazişehir Gaziantep Kulübü\'nün yanı sıra, kulübün idarecisi Nizamettin Keremoğlu, Gaziantepspor Kulübü futbolcusu Abdullah Elyasa Süme, Gradmedical Manisaspor Kulübü futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ve Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Gökhan Sazdağı da, aynı müsabakanın sonucunu etkilemeye teşebbüsten ötürü PFDK\'ya sevk edildi.

TFF\'den yapılan açıklama şu şekilde:

\"1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü\'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında \"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 56. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü idarecisi NİZAMETTİN KEREMOĞLU\'nun 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında \"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu ABDULLAH ELYASA SÜME\'nin 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında \"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI\'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında \"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖKHAN SAZDAĞI\'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında \"müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"