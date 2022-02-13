Maç sonucu | Sivasspor 2-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de Sivasspor, Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Marius Sumudica'nın ayrılığının ardından Adem Büyük yönetiminde ilk maçına çıkan Yeni Malatyaspor, 31. dakikada Kenan Özer'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golün ardından Sivasspor'da Hakan Arslan, Koray Altınay'ın yerine oyuna dahil olurken ilk yarını kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk devre, konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya değişiklikle başlayan Sivasspor'da Kerem Kesgin yerini Jorge Felix'e bıraktı.

Maçın 52. dakikasında Max Gradel'in asistinde Olarenwaju Kayode, skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Ev sahibi takımda 59. dakikada Goutas, Yeni Malatyaspor'da ise 64. dakikada Donsah sarı kart gördü.

70. dakikada Fayçal Fajr, Sivasspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın son bölümüne ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle girilirken 88. dakikada Malatyaspor'da Hafez'ın şutu direkten döndü. Uzatma dakikalarında da başka gol olmadı ve Sivasspor, maçı kazanan taraf oldu.

Sivasspor aldığı galibiyetle puanını 34'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak.