Maç Sonucu | Medipol Başakşehir 1-2 Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 27. hafta maçında Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Bu karşılaşma ayrıca Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyerlerinde ilk karşılaşması oldu.

Ev sahibi takım devre arası transferlerinin iş birliğiyle öne geçti. 25. dakikada Berkay, sol kanatta müsait durumda olan Pizzi'ye pasını gönderdi. Pizzi'nin arka direğe gönderdiği topa Trezeguet gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Volkan Demirel'in öğrencileri ise devreden önce karşılık verdi. 39. dakikada Fatih Karagümrük savunmasından atılan uzun topta Epureanu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Bistrovic'in önünde kaldı. Bistrovic, bekletmeden ceza sahasına giren Borini'nin önüne pasını yolladı. Borini'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1.

GERİ DÖNÜŞ | 41. dakikada Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Mor topla buluştu. Epureanu'dan kurtulan Emre Mor'un altı pas içine gönderdiği topa Ahmed Musa ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

63. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Berkay, uygun pozisyondaki Salih'e pasını attı. Salih, Karagümrük kalesini cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci Viviano köşeye giden topu kornere çeldi.

70. dakikada Fatih Karagümrük'ün hızlı gelişen atağında Biglia soldan bindiren Borini'nin önüne topu gönderdi. Borini ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Süper Lig'de 4 maç sonra kaybeden Medipol Başakşehir 46 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetine ulaşan Fatih Karagümrük ise puanını 39 yaptı.

Başakşehir, 28. haftada Beşiktaş'a konuk olacak. Karagümrük ise sahasında Altay ile karşılaşacak.