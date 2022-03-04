Maç sonucu | Malatyaspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında 17 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 28. hafta maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 'de 28. haftanın perdesi Malatya'da açıldı, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 17 maçtır kazanamayan, 17 puanla ligin son sırasına demir atan Malatyaspor, yeni teknik direktörü Cihat Arslan ile çıktığı ilk maçta kötü gidişata son verdi.

Sarı-Kırmızılılar 5 maçtır kaybetmeyen ve 45 puanla 5. sırada yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'u 77. dakikada Mounir Chouiar'in attığı tek golle devirmeyi başardı.

Bu sonuçla tam 17 maç sonra kazanan Doğu ekibi puanını 20'ye yükseltip az da olsa nefes alırken, yenilmezlik serisi sona eren Mavi Şimşekler de 45 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

4. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı kornerde arka direkte Samet Akaydın kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Top yan ağlarda kaldı.

14. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç Adana Demirspor'un yarı sahasının ortalarında topla buluştu. Uzaktan kaleyi deneyen Mustafa Eskihellaç'ın şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

22. dakikada Malatyaspor korneri kullandı, Jospin iyi yükseldi vurdu ve kaleci Muriç köşeden çıkarttı.

32. dakikada Balotelli penaltı noktasında topla buluştu ancak karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Ertaç'ı geçemedi.

İlk yarı sona erdi.

61. dakikada Belhanda sağ kanattan içeriye pası verdi, Balotelli'ye adeta 'Al da at' dedi. İtalyan golcü müsait pozisyonda kale dibinden çok kötü vurdu, şutu üstten farkla auta gitti.

77. dakikada Zeffane sağ kanattan içeri kesti, Svensson uzaklaştıramadı, Tetteh ayak koydu, Chouiar vurdu ve fileleri sarstı. Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.

85. dakikada Tetteh ceza alanında kaleye sırtı dönükken yay üzerindeki Mustafa'ya tekte bıraktı, Mustafa da gelişine yerden sert vurdu ancak top yan direkten dışarı çıktı.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.