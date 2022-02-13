Maç sonucu | Kasımpaşa 2-2 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42' Wilson Eduardo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Kasımpaşa'nın yeni transferleri 65' Mamadou Fall ve 68' Jackson Muleka'nın 3 dakika içinde bulduğu goller skoru 2-1'e getirdi.

Alanyaspor çok geçmeden rakibine cevap verdi ve Efkan Bekiroğlu'nun 74. dakikadaki golü maça beraberliği getirdi.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla son 2 maçta sahadan 1 puanla ayrılan Alanyaspor'un yenilmezlik serisi 7 haftaya yükseldi. 5 maçlık galibiyet serisi sonrası geçen hafta Trabzonspor'a mağlup olan Kasımpaşa ise alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.