Maç sonucu | Hatayspor 3-0 Fatih Karagümrük

Sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

29. dakikada Saba Lobjanidze ile 1-0 öne geçen Hatayspor, 34. dakikada Ayoub El Kaabi ile durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı bu sonuçla önde bitiren ev sahibi 58. dakikada El Kaabi ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Hatayspor bundan önce son iç saha maçında Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenmişti.

Bu sonucun ardından 46 puana yükselen Hatayspor sıralamada 6. basamağa çıkarken 9. Fatih Karagümrük ise 40 puanda kaldı.

Ayoub El Kaabi gol krallığına adım adım!

Fatih Karagümrük karşısında iki gol bulan Ayoub El Kaabi, gol krallığının zirvesinde yer alıyor. 29 yaşındaki golcü 23 maçta attığı 15 golle zirvede yer alırken onu 13 golle Umut Bozok, 12'şer golle Aleksandar Pesic ve Andreas Cornelius takip ediyor.

Ayoub El Kaabi gol kralı olursa Süper Lig'de üst üste iki sezon gol kralı Hatayspor'dan çıkmış olacak. Geçen sezon Aaron Boupendza 22 golle sıralamayı zirvede tamamlamıştı.