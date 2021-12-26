Maç sonucu | Göztepe 1-1 Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında düşme hattında yer alan Göztepe sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve ikinci yarısı müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Konuk Adana Demirspor 16. dakikada İtalyan yıldızı Mario Balotelli'nin güzel golüyle öne geçerken Göztepe 78. dakikada Joher Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor puanını 30'a çıkardı. Düşme hattında yer alan ve 4 haftadır kazanamayan ev sahibi Göztepe ise puanını 15 yaptı.