Maç sonucu | Gaziantep FK 2-2 Hatayspor

Gaziantep FK maça Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Caulker, Furkan Soyalp, Tosca, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Figueiredo, Sagal, Maxim 11'i ile çıktı.
Atakaş Hatayspor ise karşılaşmaya Munir, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, Adekugbe, El Kaabi, Burak Öksüz, Sadık Baş (Dk. 23 Emre Kaplan), Diouf 11'i ile başladı.
5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Maxim'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0
20. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşunda, Lobjanidze'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
29. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine pasında topu kontrol eden El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
79. dakikada arka direkte topla buluşan Alexandru Maxim'in düzgün vuruşu Hatayspor ağlarıyla buluştu: 2-2
90 dakika 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Hatayspor 43 puanla 8. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 37 puanla 11. sırada kendine yer buldu.