MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 2-0 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın 31. dakikasında Aleksandar Pesic'in golü ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. Son 5 maçta 4 kaydeden Sırp futbolcu, kulüp tarihine adını yazdırdı. Çaykur Rizespor filelerini havalandıran Pesic, bir Süper Lig sezonunda en fazla gol(12) atan Karagümrük oyuncusu oldu. 29 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Volkan Demirel'in takımı, maçın ikinci yarısında farkı artırma adına fırsatlar yakaladı. 75'te Salih Dursun'un ayağından bir gol daha bulan Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı.

Karagümrük'te 77'de ikinci sarı kartını gören Ervin Zukanovic oyun dışı kaldı.

90 dakika sonunda gelen düdükle Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor 2-0 mağlup ederek 3 hafta sonra kazandı. Rizespor'un galibiyet özlemi ise 4 haftaya çıktı.