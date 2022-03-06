Maç sonucu | Fatih Karagümrük 0-0 Altay

Süper Lig’de son iki maçını kazanan Fatih Karagümrük, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Altay’ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yoğun fırtına eşliğinde oynanan 28. hafta karşılaşması başladığı gibi golsüz sona erdi.

İki takımın da temposuz bir oyun oynadığı maçta konuk ekip Altay 42. dakikada 10 kişi kaldı. Gergin bir havada oynanan ve çok sayıda sakatlığın yaşandığı mücadelede, ev sahibi Karagümrük’ün baskısı da sonuç getirmeyince maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla galibiyet serisini üç maça çıkarma şansını kaybeden Teknik Direktör Volkan Demirel’in takımı Karagümrük 40 puana ulaştı. Altay’ın puanı 26 oldu. İzmir temsilcisi, ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Karagümrük ise, deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak.