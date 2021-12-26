Maç sonucu | Çaykur Rizespor 0-1 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.

Ligde bundan önceki son üç maçını da kaybetmeyen iki ekibin mücadelesinde kazananı penaltıdan gelen gol belirledi.

Mücadelede ilk yarının son anlarında penaltı kazanan Gaziantep'te topun başına geçen Alexandru Maxim topu filelere gönderdi ve 44. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında da skor değişmedi. Karşılaşmadan Gaziantep 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep ligdeki ilk deplasman galibiyetini ilk yarının son maçında elde etti.

Bu galibiyetle Gaziantep devre arasına 28 puanla girerken 17 puanda kalan Rizespor ise ligin ilk yarısını küme düşme potasında bitirdi.