Maç sonucu | Başakşehir 2-0 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı ağırladı. Devre arası transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan Pizzi, 34. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Golün asistini ise bir diğer yeni transfer Trezeguet yaptı.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken Başakşehir'de Junior Caiçara 40. dakikada sarı kart gördü.

İkinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle başlarken 61. dakikada Gaziantep FK'da Hamza Mendyl sarı kart gördü.

Başakşehir'in yeni transferlerinden Salih Uçan, 64. dakikada Nacer Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Maçın son bölümüne Başakşehir'in 1-0 üstümnlüğüyle girilirken devre arasında takıma katılan isimlerden Serdar Gürler, 86. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Kalan bölümde başka gol olmazken Başakşehir, üç puanı alan taraf oldu.

Başakşehir, aldığı galibiyetle 37 puana yükselirken Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.