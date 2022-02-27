Maç sonucu | Altay 3-2 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay ile Gaziantep FK Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı. Altay, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Altay maça Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Björkander, Naderi, Kappel, Poko, Thaciano, Rodriguez, Pinares, Deniz Kadah 11'i ile çıktı.

Gaziantep FK ise karşılaşmaya Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Toşca, Djilobodji, Caulker, Sagal, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Maxim, Merkel, Figueiredo 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Altay öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda arka taraftaki Thaciano'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

18.dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

22.dakikada Altay bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Doğan Erdoğan'ın ters vuruşunda, direğe çarpan top kaleci Günay'a da dokunup filelere gitti: 2-1.

26.dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Furkan Soyalp'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 2-2 berabere sona erdi.

51.dakikada Altay'a galibiyeti getiren golü Andre Poko attı: 3-2.

3-2 kazanan Altay, 3 puanın sahibi oldu. Puanını 25 yapan Altay, 18. sıraya yükseldi ve düşme hattından çıkmak adına ümitlendi. Gaziantep FK ise üst üste 4. maçından da puan kaybıyla ayrıldı ve 36 puanla 11. sırada kaldı.