Maç Sonucu | Alanyaspor 6-0 Hatayspor

Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinde Emre Akbaba kariyerinin hat-trick'e imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi takım farklı kazandı.

Emre Akbaba kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 17', 59', 74' Emre Akbaba, 31' Wilson Eduardo 77', 80' Oğuz Aydın'dan geldi.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 5 gol kaydeden Emre Akbaba, Akdeniz ekibiyle 6 gole ulaştı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 haftaya çıkaran Farioli'nin ekibi üst üste ikinci galibiyetin elde etti. Konuk Hatayspor ise son 6 haftada dördüncü yenilgini aldı.

Aytemiz Alanyaspor, 4 Ekim 2020'de de rakibini aynı skorla mağlup etmişti.